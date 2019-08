Vallecrosia: lunedì prossimo il Family Band Gospel Choir in concerto con il Maestro Alessandro Pozzetto

Lunedì prossimo alle 21, durante la ‘Notte Blu’ di Vallecrosia, il “Family Band Gospel Choir” aprirà la serata dei fuochi pirotecnici sul Lungomare, con la straordinaria partecipazione del Maestro Alessandro Pozzetto, Direttore dell’Italian Gospel Choir.

Il ‘Family Band Gospel Choir’ di Vallecrosia, diretto da Sonia Carioli, è attualmente formato da una ventina di elementi animati dalla passione per questo genere musicale. Il repertorio del coro è frutto di una selezione tra i migliori brani di Gospel Contemporaneo, che spazia attraverso diversi generi musicali quali Jazz, Blues, R&B, Rock, Latin e Funky, che ne rendono l’ascolto interessante e mai scontato.

Il coro fa parte dell’Italian Gospel Choir, coro che rappresenta l’Italia nella musica Gospel e riunisce cori Gospel provenienti da tutto il territorio nazionale, esibendosi in Italia e all'estero in concerti di alto spessore artistico ed istituzionale.L’istrionico Alessandro Pozzetto, friulano, è performer, arrangiatore e compositore ed attualmente è il più importante direttore di cori Gospel in Italia. E’ richiestissimo dai cori per il Suo carisma, per l’esperienza e per l’altissima preparazione tecnica. Attualmente dirige (anche attraverso il suo staff docenti) circa una ventina di cori Gospel in tutta Italia ed ha al suo attivo notevoli collaborazioni con i più grandi esponenti del panorama Pop e Gospel italiano ed americano (Stewe Wonder, Noa, Mario Biondi, Cheryl Porter, Katia Ricciarelli, solo per citarne alcuni).