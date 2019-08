Pompeiana: da domani e domenica al frantoio 'Raffaele Conio' la mostra dell'artista Rina Conio

Da domani a domenica, al frantoio 'Raffaele Conio’ nel cuore di Pompeiana, in un caratteristico carrugio a pochi metri dalla piazzetta del municipio, l’artista Rina Conio esporrà le sue opere che raccontano la sensibilità e l’ amore per la natura attraverso i suoi colori più belli.

I suoi quadri e cocci dipinti faranno immergere i visitatori in un viaggio nella nostra terra di Liguria, tra paesaggi di mare e scorci di vita tra animali, alberi e fiori. L’esposizione, intitolata ‘Attraverso il colore la natura ci parla’, in cui presenterà circa una ventina tra le opere della sua collezione, sarà inaugurata domani sera alle 21, con un rinfresco per accogliere i visitatori.

L’allestimento proseguirà, dal pomeriggio, nelle sere di sabato e domenica.