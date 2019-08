Lunedì prossimo al Forte dell'Annunziata, concerto della Banda Musicale 'Città di Ventimiglia'

La sera del 12 agosto 2019, dalle ore 21, la Banda Musicale 'Città di Ventimiglia', diretta artisticamente dalla Prof.ssa Diandra Di Franco, eseguirà un particolare concerto estivo.



"Il gruppo, che conta di una trentina di musicanti - si spiega nel comunicato -, ha come obbiettivo comune la ricerca di un equilibrio tra rispetto e mantenimento della memoria storica del passato e della cultura tradizionale popolare bandistica, e contemporaneamente proiettarsi verso un ambito musicale che tocchi anche generi musicali più innovativi e moderni, coltivando entrambi i percorsi come una spinta ad evolversi e a migliorarsi, musicalmente e come gruppo. Proprio per questo motivo, durante il concerto sarà possibile ascoltare la Banda eseguire brani classici, originali per Banda, colonne sonore, arrangiamenti di musica leggera, jazz e rock. Non ci resta che invitarvi quindi al concerto sulla Terrazza del Forte di Ventimiglia, in corso G. Verdi 41, il 12 agosto 2019 alle ore 21".