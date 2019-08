Ieri sera l’Unplugged Festival ad Imperia: grande partecipazione di pubblico per il concerto di Alexia (Foto e Video)

Grande successo di pubblico (circa 2.000 spettatori), ieri sera alla banchina Aicardi di Imperia Oneglia nell'ambito della quinta edizione dell'Imperia Unplugged Festival (dedicata alla musica e ai giovani talenti), per il concerto di Alexia.

La famosa cantante, già vincitrice del Festival di Sanremo e regina dell'eurodance anni '90, si è esibita di fronte ad un numeroso ed entusiasta pubblico. Oltre ad Alexia sul palco anche il cantautore italiano ‘The Niro’. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Imperia Musicale, presieduta da Nico Zanchi, con il patrocinio del Comune di Imperia, della Provincia di Imperia e della Regione Liguria.

A fine concerto, Alexia, emozionata e contenta: "E’ stata una serata speciale, dove ho presentato i miei successi del passato e quelli di oggi, in una versione completamente unplugged, inedita per me. Ho dovuto mettere tanta anima, il lato interpretativo soprattutto e anche tanto divertimento. Qui a Imperia è stato un ritorno a casa e infatti ho aperto la serata con il brano ‘Per dire di no’ che mi ha visto vincitrice a pochi chilometri da qui, Sanremo. Faccio un in bocca al lupo ai nuovi cantanti del Festival perché è un palcoscenico bello tosto dove l'emozione gioca sempre brutti scherzi anche a quelli che si considerano imbattibili. Alla fine degli anni '90, si diceva, cerchiamo un pezzo ‘sanremese’ perché la canzone doveva avere particolari caratteristiche. Oggi le canzoni devono soprattutto funzionare nella radio. Domani sera mi esibirò ad Ibiza, poi a Maiorca, in Abruzzo e a Jesolo. Sarò in tournée fino a fine settembre”.