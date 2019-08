Debutta alla grande ‘D’Autore d’Amore’: Ken Hensley, Gianni Nocenzi e Davide Laura incantano Bordighera (Foto e Video)

La prima serata della rassegna 'D’Autore d’Amore' è stata un successo che è andato oltre ogni previsione. Bordighera ha risposto alla grande al contesto progressive messo in scena dall’associazione organizzatrice ‘Aspettando Godot’.

La performance in apertura di Davide Laura ha letteralmente ammaliato il folto pubblico presente. Hanno completato l’opera due autentiche leggende del Prog, Gianni Nocenzi e Ken Hensley (ex Banco del Mutuo Soccorso e Uriah Heep) in una serata tutta da incorniciare. Il concerto ‘miniature’ di Gianni Nocenzi in piano solo ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Grandi consensi ed applausi a scena aperta per lui..

Altrettanto ha saputo fare Ken Hensley, in una vera e propria scorribanda musicale tra i brani più famosi degli Uriah Heep, di cui faceva parte prima di abbandonare la bande e proseguire la sua carriera come solista. Pubblico in visibilio quando nel finale ha eseguito la celebre ‘Lady in black’. Inevitabile bis richiesto con convinzione a viva forza da tutti i presenti.

La rassegna prosegue questa sera con Alberto Fortis e Max Manfredi. Opening act di Claudia Pastorino. La serta finale di sabato vedrà come protagonisti Fabio Concato e Grazia Di Michele. In apertura Giulio Wilson.