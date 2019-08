A Sanremo è tempo di MOAC: dal 16 al 25 agosto al Palafiori la 51ª edizione della mostra mercato dell'artigianato

Come ogni estate si rinnova l'appuntamento con il MOAC, la mostra mercato dell'artigianato nella sua nuova sede del Palafiori di corso Cavallotti. E quest'anno il MOAC festeggia un compleanno particolare entrando, con la sua 51ª edizione, nel suo secondo cinquantennio segnando così una parte di storia negli eventi della nostra zona.

Eventi, laboratori, artigianato e prodotti tipici per la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori della zona e non solo. Un'invasione di stand al Palafiori dopo anni di successi al Mercato dei Fiori di valle Armea.

Questa mattina la 51ª edizione del MOAC è stata presentata in Comune alla presenza degli organizzatori di FiereIn, del sindaco Alberto Biancheri e degli assessori Alessandro Sindoni e Mauro Menozzi.

Il MOAC sarà aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 00.30. L'inaugurazione è in programma venerdì 16 alle 18.

MOAC è un evento del Comune di Sanremo con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia, CNA e Confartigianato Imperia.

Nell'ambito della conferenza stampa l'assessore al Demanio Mauro Menozzi ha annunciato che la 51ª edizione del MOAC potrebbe essere l'ultima al Palafiori e che l'amministrazione sta valutando soluzioni alternative per una nuova location.

L'assessore Alessandro Sindoni, da parte sua, ha sottolineato l'importanza del MOAC dal punto di vista commerciale e turistico per la città, sottolinenando il lavoro che si sta facendo per individuare la nuova 'casa' per la mostra mercato.

L'edizione 2019, inoltre, sarà l'ultima organizzata dalla società FiereIn. Dal prossimo anno il Comune dovrà valutare, oltre alla nuova location, anche un nuovo organizzatore.