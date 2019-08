Incidente questo pomeriggio in strada Borgo a Sanremo. Per cause in via di accertamento un'auto è finita su una fiancata dopo aver presumibilmente urtato contro il muretto alla sua destra.

Per fortuna, nonostante la dinamica, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno dovuto interrompere la circolazione sulla piccola arteria per poi procedere alle verifiche del caso.