Riva Ligure: incendio di sterpaglie in zona 'Le Grange', intervento dei Vvf e strada provinciale chiusa (Foto e Video)

Incendio di sterpaglie, dalle 16 di oggi pomeriggio nella zona de ‘Le Grange’ sul territorio di Riva Ligure ed in prossimità della provinciale 51 che, da Arma di Taggia porta a Castellaro.

Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento in una zona molto vicina ad alcuni ruderi, ricoveri attrezzi e nei pressi di alcune serre. Sul posto stanno lavorando a terra i Vigili del Fuoco con due squadre, Carabinieri ed i volontari della Protezione Civile di Taggia.

Gli agenti della Municipale hanno chiuso la provinciale verso Castellaro, per consentire i soccorsi. Non ci sono abitazioni a rischio ma è è stato fatto intervenire un elicottero per domare le fiamme, che sono piuttosto alte ed in una zona a picco sulla parete. Al termine delle operazioni di spegnimento è stata quantificata l'estensione del rogo: 1 ettaro. Per fortuna non si sono registrate persone ferite o intossicate.