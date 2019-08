Sanremo: pulizia dei marciapiede in città, Amaie Energia avvia la manifestazione di interesse per affidare il servizio

Amaie Energia cerca imprese per affidare due servizi di pulizia in città. L’incarico più sentito dai cittadini è senza dubbio quello per la pulizia dei marciapiede, argomento sempre ‘caldo’ specie in estate con la massiccia presenza di turisti in zona. Per questo l’azienda ha pubblicato nei giorni scorsi la manifestazione di interesse per cercare imprese che si facciano avanti.

Nella pubblicazione si legge che l’impresa è invitata a formulare la propria proposta di migliore offerta sulla base di: messa a disposizione di furgone con attrezzature idonee per eseguire le attività di lavaggio e pulizia della pavimentazione, compresa dell’assistenza di una unità di persona specializzata; messa a disposizione di un secondo operatore.

L’importo lordo massimo del servizio è di 35 mila euro lordi oltre IVA con alcune maggiorazioni: prefestivo diurno dalle 6 alle 22 +35%; notturno feriale e prefestivo dalle 22 alle 6 +50%; festivo (diurno/notturno) +100%. La proposta dovrà essere inviata ad Amaie Energia entro le 12 di giovedì. Tutti i documenti sono sul sito di Amaie Energia.

Il secondo servizio per il quale Amaie Energia ha pubblicato la manifestazione di interesse è il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti per un importo di 38 mila euro. Si tratta del lavaggio dei contenitori con acqua calda dalle 6 alle 12 e dalle 13 alle 17. Anche in questo caso la risposta alla manifestazione di interesse dovrà essere inviata ad Amaie Energia entro le 12 di giovedì.