Il Comune di Sanremo ha emesso un’Ordinanza per regolamentare sosta e traffico in Via N. Bixio, Giardini V. Veneto, Via N. Sauro, Molo di Ponente, Sottopasso Croce Rossa e Corso T. Trieste.

La disposizione entra in vigore mercoledì 14 agosto, in occasione dello spettacolo pirotecnico nell'ambito dei festeggiamenti dell’Assunta. Per leggerla cliccare QUI.