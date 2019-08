Sanremo: buone notizie per gli amanti della mountain bike, durante la settimana di Ferragosto navetta per San Romolo attiva tutti i giorni

Per la settimana di Ferragosto Sanremo nn sarà solo mare, spiaggia e ombrellone. Specie tra i turisti del nord e del centro Europa è molto amato il nostro entroterra per la grande offerta di percorsi da affrontare in sella alla mountain bike.

Ed ecco che, da sabato 10 a domenica 18, Riviera Trasporti, in accordo con il Comune di Sanremo, ha potenziato il servizio di navetta con carrello per le bici in direzione San Romolo. Il mezzo RT sarà a disposizione dei ciclisti tutti i giorni con le due corse delle 8 e delle 9.30.