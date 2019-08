Imperia: dalla Regione una dipendente per aiutare gli uffici su lavori pubblici, ambiente e ato idrico. La giunta "Necessità di potenziare l'organico"

La Regione va incontro al Comune 'liberando' per circa un anno la dipendente Alessandra Godone che nel capoluogo imperiese darà una mano agli uffici lavori pubblici e ambiente - compreso l’ato idrico - di palazzo civico. Lo ha stabilito la giunta comunale, che nei giorni scorsi ha approvato l’accordo raggiunto con la Regione Liguria che continuerà a pagare lo stipendio della funzionaria.



La richiesta di trasferimento di Alessandra Godone era stata avanzata dal Sindaco Claudio Scajola lo scorso 3 luglio con lettera alla Regione. “la richiesta – si legge nella delibera di giunta - riveste carattere urgente e temporaneo - per il periodo 01.08.2019/30.11.2019 - ed è motivata dalla necessità di potenziare il Servizio Ambiente ed ATO Idrico del Comune di Imperia, che svolge importanti e delicate funzioni istituzionali ed attualmente è in grave carenza di organico”.



L’ato idrico, e quindi la gestione dell’acquedotto è in una fase cruciale con da un lato il commissariamento della Provincia, sulla materia, da parte della Regione, e dall’altro l’impegno dei comuni, compreso quello imperiese, dove si registrano, a causa dell’inadeguatezza degli impianti, rotture dei tubi con conseguenti disagi per le popolazioni, residenti e turisti.



Anche per quanto riguarda i lavori pubblici, sono numerosi gli interventi programmati nei prossimi anni, tra questi quello già approvato e finanziato che riguarda la realizzazione della pista ciclabile sull’ex sedime ferroviario.



Sull'ambiente, infine, la partita si gioca sul nuovo appalto rifiuti sul porta a porta 'bis', per cui sono state presentate sei offerte da altrettante ditte.