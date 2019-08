Fino all'8 settembre c’è tempo per visitare la bellissima mostra multimediale "Claude Monet. The immersive experience"

Un appuntamento immancabile per gli amanti dell'arte, la mostra multimediale che rende omaggio al fondatore del movimento impressionista coinvolgendo il visitatore a 360 gradi e facendolo immergere totalmente dentro le sue opere più belle e famose.

Il segreto del successo di questa mostra sta nell’interazione con il visitatore che viene accompagnato all’interno dei disegni grazie ad un innovativo sistema di proiezione 3D mapping, che utilizza proiettori video di altissima definizione, e che mettono in movimento tutte le superfici della sala, pareti, pavimenti e soffitti.

Il percorso della durata di circa un’ora rende possibile osservare e ammirare i quadri in diversi modi: in piedi, seduti o addirittura sdraiati a terra, trasformando i visitatori in parti integranti del quadro immersi fra le onde di colori e di suoni. Uno spettacolo che si conclude con l’area della Virtual Reality Experience, una interessante novità che grazie ad una tecnologia all’avanguardia permette un viaggio fra le opere di Monet.

Maggiori informazioni a questo link : https://monet-experience.it/