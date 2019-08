Camporosso: con l'agricoltore-scrittore Marco Damele arrivano le 'lezioni a domicilio' di cipolla egiziana

Lezioni a domicilio per imparare a coltivare la cipolla egiziana, conoscere i suggerimenti per cucinarla al meglio o semplicemente capire l'importanza della biodiversità vegetale per la sopravvivenza del nostro pianeta.

Lezioni a domicilio dedicate al progetto di recupero botanico e agricolo della cipolla egiziana ligure, una serie di incontri tenuti da Marco Damele sui temi legati alla tutela della nostra diversità biologica e di tutte le pratiche sostenibili per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, ricollegandosi idealmente all’esperienza maturata in questi anni anche in altri settori come i sempre più diffusi ‘chef a domicilio’.

“L’idea - spiega Damele - non è altro che una novità rispolverando il nostro passato. Una serie di corsi rivolti a tutti, direttamente a casa di chi è interessato, a chi per la prima volta si vuole affacciare al mondo dell’agricoltura, o chi per curiosità ha sentito parlare della riscoperta della cipolla egiziana ligure e vuole conoscere e capire da vicino come si coltiva. Incontri individuali o do gruppo di tutela della biodiversità applicata alla nostra agricoltura, articolato in lezioni teoriche e esercitazioni e dimostrazioni pratiche sulle tecniche di coltivazione, difesa, raccolta e utilizzo in cucina. Un passato che oggi nel 2019 riteniamo ancora di estrema utilità, anche in vista delle migliaia di richieste di consigli e suggerimenti pervenuti in questi anni. Un esperimento che verrà proposto nei prossimi mesi con temi diversi, sviluppati di volta in volta insieme a colleghi ed imprenditori agricoli, augurandoci che la proposta culturale venga accolta con entusiasmo per riscoprire insieme il fascino dell'agricoltura e di quelle che sono le tradizioni legate al recupero della biodiversità”.

Info e prenotazioni su regaloebarattoinagricoltura@gmal.com.