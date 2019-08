Incidente sul lavoro mortale questa mattina intorno alle 7 nelle campagne sopra Dolcedo. Secondo le prime informazioni giunte in redazione un uomo che era alla guida di un trattore ne è rimasto travolto.

L’uomo è stato travolto dal mezzo per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza ed i Vigili del Fuoco. Purtroppo per l’uomo, dopo i primi soccorsi, non c’è stato nulla da fare.