Sanremo: mentre via Matteotti aspetta la targa di Mahmood perché non si pensa a una cerimonia la domenica dopo il Festival? (Foto)

In via Matteotti manca la targa di Mahmood

Qualche turista se lo sarà domandato in questi giorni: perché in via Matteotti non c’è la targa di “Soldi” di Mahmood? Non c’è perché ormai il Comune di Sanremo ha adottato la strategia della sistemazione della targa a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Festival quindi, molto probabilmente, la vedremo a inizio 2020. Soluzione comprensibile ma non del tutto condivisibile. Forse qualcuno, specie tra i ‘foresti’, la vorrebbe vedere anche in estate.

Torna così alla luce una proposta che da qualche anno aleggia ma che mai nessuno ha realizzato. Perché non organizzare una cerimonia di posa il giorno successivo alla finale del Festival di Sanremo? La si potrebbe scolpire poco dopo la proclamazione, come già si fa nei maggiori tornei mondiali calcio con le varie coppe.

Il tutto potrebbe diventare un’attrazione mediatica e turistica per il weekend festivaliero. Facendo leva sulla diretta di ‘Domenica In’ dall’Ariston, le telecamere potrebbero immortalare la posa della targa in via Matteotti alla presenza del vincitore. Da fonti comunali sembra che fosse tra le novità che l’amministrazione stava studiando insieme alla Rai per le prossime edizioni del Festival. Anche se, per il momento, si tratta solo di idee e non di progetti concreti.