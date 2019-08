Ventimiglia: dopo il successo delle manifestazioni dello scorso weekend, l’Assessore Bertolucci pensa già all’anno prossimo e punta sulla promozione

“Dal Tramonto all’Alba è stata un’ottima intuizione della amministrazioni passate, anche se negli ultimi anni aveva perso il suo senso. Lo scorso fine settimana abbiamo riscontrato un grande successo e ne siamo molto soddisfatti.”

A dirlo è l’Assessore al Turismo e Manifestazioni Simone Bertolucci che guarda alle ultime manifestazioni estive in programma per la città, ma anche a quelle che verranno l’anno prossimo. Tra le idee quella di fare ‘Dal Tramonto all’Alba’ di sabato a tema Harry Potter, ma a livello globale, per quanto riguarda la promozione, l’Assessore Bertolucci ha prima di tutto ripreso in mano l’aspetto promozionale.

“E’ l’anello debole delle mie deleghe - spiega - quello su cui occorre lavorare di più. A livello di promozione è stato tutto ripreso in mano, stiamo cercando di fare promozione turistica e di darle un po’ di sprint.”

Nei prossimi giorni anche un incontro con gli altri sindaci di InRiviera: “Credo nella promozione a livello comprensoriale - continua Bertolucci - Ventimiglia in sé offre tantissimo, ma non è una realtà che può viaggiare da sola, occorre farlo assieme e ci muoveremo in quella direzione.”