Nuovo gioco cinese al Casinò di Sanremo, c’è l’ok della Giunta per l’arrivo del ‘Sic Bo’ che apre alla clientela orientale

La Giunta matuziana ha dato l’ok questa mattina all’arrivo del ‘Sic Bo’ al Casinò di Sanremo. Si tratta di un gioco cinese molto apprezzato nei casinò asiatici e, quindi, dalla clientela che la nostra zona vuole in qualche modo intercettare.

La convenzione tra Comune di Sanremo e Casinò prevede che, in caso di inserimento di nuovi giochi, serva l’approvazione della Giunta oltre a eventuali osservazioni. E così questa mattina la Giunta si è riunita, ha analizzato le carte, e ha votato favorevolmente l’arrivo del ‘Sic Bo’.

Si tratta, in poche parole, di un gioco basato sul lancio di dadi e che, con le giuste combinazioni, permette di vincere fino a 150 volte la puntata iniziale. È molto diffuso nei casinò orientali e arriva a Sanremo per intercettare quella clientela cinese (e non solo) che si spera possa essere attratta in zona anche da The Mall.