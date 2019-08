Lunardon e Barbagallo: “Ferrotel Ventimiglia, solidarietà ai lavoratori che sono in sciopero”

“Il Partito Democratico ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori di Ferrotel Ventimiglia (la struttura che fornisce le camere al personale viaggiante FS che per turni di lavoro rimane la notte fuori sede) che da questa sera a domani saranno in sciopero”.

Intervengono in questo modo i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Giovanni Barbagallo, che proseguono: “Come confermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasposti, Ugl Trasporti, Fast e Salpas non è stata trovata ancora una soluzione per la ricollocazione dei 5 addetti dell’azienda, a seguito della decisione unilaterale di Ferservizi di chiudere il 31 agosto prossimo Ferrotel Ventimiglia. L’assessore Berrino, in un recente incontro in regione con i sindacati del Tpl, aveva promesso che avrebbe affrontato la questione, aprendo un tavolo con le Ferrovie, come chiesto anche in una nostra interrogazione. Ma finora non solo dalla Regione non è arrivato alcun segnale, ma il sindaco di Ventimiglia Scullino non ha nemmeno voluto ricevere i sindacati che gli avevano chiesto un incontro: un comportamento molto grave”.

“Auspichiamo – terminano i Consiglieri del Pd - che l’assessore Berrino convochi tempestivamente Ferrovie e sindacati e si adoperi per garantire l’occupazione di questi cinque lavoratori”.