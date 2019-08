Dalle 22 di oggi, sciopero di 24 ore di tutto il personale del ferrotel di Ventimiglia

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasposti, Ugl Trasporti, Fast e Salpas hanno indetto uno sciopero del personale del Ferrotel di Ventimiglia dalle ore 22 di oggi, mercoledì 7 agosto, alle ore 22 di domani, giovedì 8 agosto, vista - dicono - "la mancanza di soluzioni accettabili per i lavoratori del ferrotel di Ventimiglia".



"Continua la lotta sindacale per la tutela dei 5 posti di lavoro degli impiegati presso il ferrotel della stazione di Ventimiglia. Il ferrotel è la struttura che fornisce le camere al personale viaggiante FS che per turni di lavoro rimane la notte fuori sede. Vista l'assenza di interlocuzione con le società Fulgens (appalto di pulizie Trenitalia), Multiservice e Manital (appalti di pulizie Rfi) da parte del gruppo FS, i lavoratori incrocieranno le braccia questa sera per 24 ore. Le sigle sindacali avevano incontrato nei giorni scorsi l'onorevole Di Muro, incontro che non ha portato i frutti sperati e chiesto un appuntamento al sindaco di Ventimiglia senza però esser stati ricevuti. Alla luce di quanto sopra e in assenza di proposte concrete i sindacati regionali dichiarano lo sciopero di 24 ore di tutto il personale del ferrotel di Ventimiglia".