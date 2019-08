Ventimiglia: si chiude con successo l'edizione 2019 dell'Agosto Medievale, tema “Calamità e catastrofi naturali nella Contea di Ventimiglia”

Anche quest'anno sono giunti al termine i festeggiamenti dell'Agosto Medievale. Tema dell'edizione 2019 è stato: “Calamità e catastrofi naturali nella Contea di Ventimiglia”.



Grande successo per la kermesse che ha visto sestieri, musici, danzanti e sbandieratori in sinergia tra di loro per rendere sempre migliore la storica celebrazione. “Grazie a tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla manifestazione - dichiara Ramon Bruno del Sestiere Burgu - congratulazioni a Sestiere Cuventu, capitanato da Andrea Silipo per aver trionfato nella 43à edizione della nota manifestazione ventimigliese”.