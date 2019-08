Soldout per la reunion dei Démodé: la Club House di Sanremo si trasforma in un’arena per una notte

Sabato sera, 10 agosto, alla Club House della Canottieri di Sanremo, réunion della band ponentina dei Démodé.

“La notizia era rimbalzata sui social – si spiega nel comunicato -, e come al solito ha mosso i tanti appassionati di musica che negli anni hanno seguito e sostenuto la band. I Démodé, la giovane band ponentina, formata da Stefano e Matteo Cannizzaro, Marco e Adriano Gallo, si riunisce dopo lo scioglimento per un altro concerto insieme.

Band formatasi diversi anni fa, cambiando nome da ‘Black Velvet’ a ‘Démodé’, ha inciso numerosi brani scritti sia dalla band stessa che dal loro arrangiatore, Walter Franco. Oltre il lavoro in studio, anche tanti anni di live in locali, piazze e festival in Italia. Il punto più alto sicuramente la partecipazione al Festival di Sanremo come band spalla dell’ospite internazionale Ellie Goulding. Sulle tracce di grandi gruppi italiani, il repertorio dei Démodé è sempre stato un viaggio attraverso tutte le epoche della musica italiana.

Per La Réunion è stata scelta una location esclusiva: la Club House della Canottieri Sanremo, una splendida terrazza sul mare che per una sera sarà trasformata in una vera e propria Arena Concerti. Per i fortunati che hanno prenotato un tavolo per la cena (unico modo per godersi il concerto), l’appuntamento è per sabato sera 10 agosto. E, come promette la band su facebook: ‘Ci vedrete danzare come giovani zanzare’.”