Sanremo: venerdì prossimo, serata ludica dei Caruggi & Dragons al Chimicand Family Bar

Venerdì 9 agosto una serata all’insegna dei party games al Chimicand Family Bar, in Via Lamarmora 38 a Sanremo, a partire dalle ore 21, dove i ragazzi di Caruggi & Dragons proporranno una vasta scelta di titoli per tutti i gusti e per tutte le età, dai più classici come Twister ai meno conosciuti Concept e Magic Maze.

“Il caldo ormai ha gettato l’ancora nella nostra Sanremo - si spiega nel comuniceto - ma l’afa non fermerà la voglia di intavolare giochi su giochi per affrontare questa estate torrida! Questa volta i ragazzi di Caruggi & Dragons hanno in mente una serata farcita di party games, dai più classici come Twister, di cui tutti hanno sentito parlare almeno una volta, a titoli meno conosciuti ai ‘non addetti ai lavori’, ci saranno giochi per ogni palato.

Sei bravo a disegnare? Perchè non fare una partita a Visual Game! Sei il più grande appassionato di cinema tra i tuoi amici? Sfidali a Movie Trailer! Tra di voi c’è una grande intesa e vi capite senza dire una parola? Mettetevi alla prova con Magic Maze!

Per chi volesse partecipare l’appuntamento è sempre al Chimicand Family Bar di Sanremo, in Via Lamarmora 38, a partire dalle ore 21.00

Per prenotarsi per la serata e per qualsiasi informazione potete visitare la pagina Facebook ufficiale dell’associazione”.