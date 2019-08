Sanremo: il 12 agosto uno spettacolo per celebrare i vent'anni di attività della compagnia teatrale “Musical I Love You”

La compagnia “Musical I Love You” celebra vent’anni di attività con uno spettacolo a ingresso gratuito che avrà luogo il 12 Agosto in Piazza San Siro alle ore 21.30, a Sanremo.

“Da 20 anni si Musical” è il titolo dell’evento organizzato dalla “Cooperativa Dem’Art” di Andrea de Martini con il patrocinio del Comune di Sanremo. Il programma vedrà l’esecuzione di una carrellata di brani divertenti e spettacolari tratti dai più grandi musical nazionali e internazionali, tra cui “Les Miserables”, “La Famiglia Addams”, “Nine”, “Dirty Dancing, “We Will Rock You”, “Aladdin”, “Waitress”, “Chicago”, “The Greatest Showman”, “Notre Dame de Paris” e “The Producers”.

La rappresentazione è aperta a un pubblico di tutte le età e verrà cantato interamente dal vivo sia per le parti soliste che corali, interpretate con adeguati costumi di scena e spesso accompagnate da coreografie. A tenere le redini dello spettacolo sarà la figura comica della signora Cesira, presenza ormai fissa degli appuntamenti della Compagnia, la quale anticiperà ciascun brano con uno “spiegone” sulla sua trama e ambientazione.

La Compagnia “Musical I Love You” spegne quindi venti candeline. "Nel corso della sua storia ha partecipato a Insieme in Liguria 2004 – 2005 – 2006 – 2009, circuito interprovinciale organizzato dalla Regione Liguria e dalle 4 Province liguri. Ha inoltre partecipato in qualità di ospite d’onore a 3 Edizioni della Rassegna “Sanremo Musical Festival” (2003 – 2004 – 2005) di Sanremo. - ricordano dalla compagnia - Nel febbraio 2005 si è esibita durante le manifestazioni legate al Festival di Sanremo".

"Ha preso parte alla “Festa della Musica” e “Notte Bianca” di Sanremo edizioni 2005, 2006 e 2007 e le loro esibizioni sono state selezionate e trasmesse da RAI 1 e RAI 2. La Compagnia si è esibita in più di 30 Comuni diversi della Regione Liguria animando le serate estive sempre con grande successo. Per il decennale è stato allestito lo spettacolo “Musical 10 e Lode” con la collaborazione di 7 musicisti di spicco del panorama musicale del Ponente Ligure che ha avuto grande successo nel nord Italia. Dal 2017 collabora con la Cooperativa Dem'Art.

Ha all'attivo anche un musical inedito: “Le Streghe – Musical tra Storia e Leggenda”, già rappresentato e ripreso con grande successo al Teatro Ariston di Sanremo in occasione di Halloween 2018 e del ventennale della Compagnia" - aggiungono.

Per “Da 20 anni si Musical” gli adattamenti alla regia sono a cura di Manuela Gaslini, coreografie di Luca Guerra, Maila Cordella e Laura Sichetti, costumi di Lara Fusco. Il cast è composto da Luca Guerra, Paolo Rossi, Manuela Gaslini, Laura Sichetti, Maila Cordella, Paola Oggero, Paola Guerra, Diego Pistone, Maria Paola Mariotti, Arianna Giancola, Francesca Sichetti, Giuseppe Gloria, Mauro Di Natale, Simone Messineo, Fortunato Kanani e Lara Fusco nella parte della Signora Cesira. Lo spettacolo vedrà anche il debutto per le piccole Noelle Cirulli, Selene Rossi ed Elisa Serpilli. Special Guests: Walter Barbaria e Selena Gaslini.