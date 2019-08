Sanremo: è online “Bora Bora”, il nuovo singolo e videoclip del rapper matuziano J Losco (Video)

Il rapper matuziano J Losco è ormai una realtà, non solo in zona. E, come vuole il mercato della musica ormai da anni, non poteva mancare il suo brano per l’estate 2019. Da qualche settimana è uscito “Bora Bora”, nuovo singolo in collaborazione con Sean Poly, prodotto da Drop e accompagnato dal videclip girato a Varigotti, curato e diretto da Renato Lambo.

Per il nuovo singolo J Losco ha abbandonato le sue sonorità tipicamente trap per abbracciare il mondo latino tipico dell’estate. “Con “Bora Bora” abbiamo cavalcato lo stile latino reggaeton diverso della oltre uscite fatte fino a ora - commenta J Losco - da inizio anno lavoro su queste nuove sonorità e mi trovo benissimo, in futuro farò sicuramente altre produzioni su questo filone. Sono molto contento anche per il video diretto, girato e curato dal mio manager Renato Lambo. Il prodotto finale ci piace molti, è incredibile”.

Intanto, in queste settimane, il videoclip di “Bora Bora” ha già superato le 20 mila visualizzazioni su YouTube oltre allo streaming sulle varie piattaforme.