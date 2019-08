Sanremo: domani sera, ultimo spettacolo della ‘Rassegna Teatro’ dedicata a tutta la famiglia

Giovedì 8 agosto in Piazza S. Siro, a Sanremo ultimo spettacolo della ‘Rassegna Teatro’ dedicata a tutta la famiglia, nell’ambito delle Manifestazioni del Comune di Sanremo, voluta dall'Assessore al Turismo e Manifestazioni e organizzato dal Teatro dei Mille Colori.



“L'Artista presente è uno dei più importanti a livello internazionale nel campo della Magia, dell'illusione e dell'intrattenimento in genere... un grande e vero talento.. il suo nome è Julian de Rosa. Il suo spettacolo non è il classico spettacolo di barzellette e magie della tipica presentazione comica dai soliti trucchi da tutti ormai conosciuti. Il clown, la performance, la magia, la canzone, la musica, la danza, la commedia e la giocoleria si combinano sapientemente per la realizzazione di uno spettacolo che sa coinvolgere un pubblico di tutte le età. Uno spettacolo da non perdere di altissimo livello comunicativo”.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21.15 circa ed è ad ingresso gratuito.