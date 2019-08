San Lorenzo Mare: per il settimo anno consecutivo, torna la rassegna Ponente ne Blu

Torna a San Lorenzo, per il settimo anno consecutivo, la rassegna Ponente ne Blu, ideata e promossa dall'Associazione InfoRmare, in collaborazione col Comune di San Lorenzo.

“Anche quest'anno siamo felici di ospitare InfoRmare - ha dichiarato Marina Avegno, vice sindaco di San Lorenzo -. Due serate in piazza e due biopasseggiate sulla spiaggia la mattina dopo (8 e 9 agosto il primo evento, 29 e 30 agosto il secondo – n.d.r.) per far conoscere ai nostri turisti le bellezze del nostro mare”.

“La tutela parte dalla conoscenza - prosegue Monica Previati, biologa marina di InfoRmare -. Non possiamo rispettare e proteggere ciò che non conosciamo. Quindi saremo la sera sul lungomare, con i nostri video, e la mattina dopo sulla spiaggia per raccontare non solo ‘cosa c'è sotto’, ma anche – e soprattutto – cosa possiamo fare tutti noi, nel nostro quotidiano, per la salvaguardia del mare”.

“Piccoli grandi gesti, dal non buttare rifiuti a terra e non prelevare gli animali e metterli nel secchiello - conclude Gianmichele Falletto, presidente di InfoRmare - per dare la possibilità ai nostri figli di vivere in un mare pulito”.