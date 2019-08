Paolo Fittipaldi apre stasera alla Rovere il nuovo evento di San Bartolomeo al Mare

Tre serate dedicate alla lettura, un salotto in cui confrontarsi con autori, musicisti e ospiti, aprendo ogni volta un libro diverso. Parole & Musica alla Rovere inizia questa sera sul Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (ore 21:30, ingresso libero) e proseguirà poi sabato e domenica. Musica e parole si animeranno abbracciando il pubblico in un momento di confronto leggero, ma non superficiale. Lo scopo è quello di ampliare l'offerta di eventi estivi, per dare alle persone la possibilità di divertirsi ma anche di confrontarsi, di lasciarsi guidare da una serata diversa, in cui c'è spazio per tutto e per tutti, in una location molto suggestiva.

Il primo appuntamento è con Paolo Fittipaldi, autore televisivo, sceneggiatore e scrittore (ha scritto Camera Cafè, Piloti, Colpi di Sole e molti altri), che presenta il libro "Vorrei un tatuaggio color carne" (Mondadori), con prefazione di Andrea Rock e RAPfazione di Alberto Pernazza, in cui racconta in modo divertente, leggero e ironico, alcune particolarità, spesso date per scontate o del tutto sconosciute, legate al mondo dei tatuaggi. Lo accompagneranno i Mercenari Rock Duo, con un repertorio rock internazionale che spazia dai successi storici anni 60-70 ai giorni nostri, rivisitati in chiave acustica.

Sabato secondo appuntamento con Carlo Cangiano, avvocato con la passione per il running, presenta il libro "Al di là del muro (c'è speranza per tutti)" in cui racconta la sua esperienza di maratoneta, che gli ha permesso di vivere straordinarie avventure turistico-sportive, sia in Italia che all'Estero. Il duo Charlie e Scillo intratterrà il pubblico con suoni morbidi e ricchi di colore, che fanno trasparire la loro passione per il jazz.

Domenica terzo appuntamento con Letizia Cherubino, scrittrice e appassionata lettrice, descrive con battute pungenti tutti i retroscena della vita quotidiana in un negozio. Nasce così la pagina Facebook "Sei una commessa se", seguita da quasi 130.000 persone, e il libro che sotto lo stesso titolo raccoglie alcune delle situazioni più divertenti descritte sui social. Daniele Miraglia e Francesco Pignataro, i componenti del duo acustico The Frade, faranno da piacevole intermezzo con la loro musica pop e indie.

Le tre serate saranno presentate e condotte da Damiana Biga, giornalista e blogger.

