'Evviva Riva', questa sera appuntamento con la Notte Bianca dei Bambini

Questa sera a Riva Ligure a partire dalle 21 il lungomare verrà invaso da giochi e spettacoli dedicati ai più piccoli.

"E' finalmente esplosa l'estate dei bambini - dichiara l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - e stasera la rassegna 'BimBumBam! ArRiva il Festival dei Bambini' raggiungerà il culmine con la sua manifestazione più importante. Sarà una sorta di Notte Bianca per i più piccoli dove vedremo, in tutta Via Martiri, una miriade di giochi e spettacoli tesi a stupire tutti i bimbi che parteciperanno alla manifestazione. Nel dettaglio avremo l'ingresso costituito da un grande arco gonfiabile, giochi gonfiabili, un gazebo truccabimbi, trampolieri, giocolieri, salti in banco, baby dance ed area maneggio con pony a disposizione per giri accompagnati del paese". L’assessore al turismo Francesco Benza ricorda che tutte le attrazioni saranno completamente gratuite.