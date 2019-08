Bordighera: serata da tutto esaurito ieri ai Giardini Lowe per il concerto della banda cittadina (Foto e Video)

Tutto esaurito, ieri sera ai Giardini Lowe per il concerto della Banda Musicale ‘Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera’. Il programma presentato prevedeva brani originali per banda e colonne sonore, magistralmente con la direzione del M˚ Luca Anghinoni.

Beatles, Queen, De Andrè, Abba, Benigni Verdi, Domenico Modugno hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente in platea. Finale a sorpresa con la consegna da parte del Vicesindaco Mauro Bozzarelli di otto nuovi diplomi ad altrettanti nuovi giovani musicisti: Pietro Lega, Emma Labartino, Emma Borfiga, Edoardo Rossi, Silvia Vaccari, Eugenio Calcopietro, Stefano Marchesano, Gabriele Di Giglio.

Dopo una serata di buona musica non poteva mancare il bis con il pubblico entusiasta ad applaudire in piedi per tutta la durata del brano.

(Foto e Video di Eugenio Conte)