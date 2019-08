Vallecrosia: dalla Gioielleria Bertero sono iniziati gli sconti sulle vecchie collezioni di orologi e gioielli e per gli amanti del Web, shop online al miglior prezzo

La Gioielleria Bertero è un punto di riferimento nella provincia di Imperia nell'ambito dell'universo sfaccettato dei gioielli, degli orologi di marca e dell'argenteria e questa estate, propone alla sua clientela sconti pazzeschi sulle vecchie collezioni. Durante questo periodo promozionale potrete acquistare orologi a basso prezzo ma di alta qualità delle migliori marche, come Tissot, Bulova, Citizen, Locman, oppure gioielli scontati proposti a prezzi eccezionali, delle collezioni Nomination, Miluna e Koliè, che non mancheranno di solleticare la vostra fantasia diventando l'occasione giusta per dare un tocco di stile al vostro look.

Recandovi personalmente presso la Gioielleria Bertero sarete accolti da uno staff qualificato e professionale che saprà guidarvi nelle vostre scelte. Per chi invece dovesse preferire starsene comodamente seduto sul proprio divano, con un semplice click, sul sito della Gioielleria Bertero, potrà acquistare online, pezzi speciali a prezzi speciali. Questa Estate, non perdetevi assolutamente l'occasione di liberare le vostre emozioni, indossando le più belle creazioni di gioielli e segnatempo proposti dalla Gioielleria Bertero a Vallecrosia.

La Gioielleria Bertero è aperta dal lunedì al sabato e vi aspetta in via Col. Aprosio 206 a Vallecrosia. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0184-294307 o visitare il sito (QUI).

Gioielleria Domenico Bertero | Facebook