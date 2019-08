Desiderate gustare piatti squisiti circondati dalla natura in un ambiente fresco e cordiale? Il Ristorante “Le Trote” di Dolceacqua ha un dehors direttamente affacciato sul lago

Il Ristorante “Le Trote” di Dolceacqua è immerso nella splendida cornice dell'entroterra ligure e offre ai visitatori non solo l'incantevole spettacolo di un borgo antico, ma anche una sosta per la gioia dei palati più esigenti. Dal dehors lo sguardo spazia su un lago immerso nel verde di una natura incontaminata dove regna pace e tranquillità. Qui ogni angolo possiede un fascino straordinario e un'atmosfera incantata d'altri tempi, dove gli ospiti potranno degustare ottimi primi piatti, pizze, focacce e carne alla brace. Il luogo è ideale per organizzare una cena romantica a bordo lago ma anche per trascorrere una serata in compagnia di amici e familiari nell'ampia sala interna, in un ambiente accogliente dove sarete coccolati da personale affabile e disponibile.

Ad accompagnare le specialità della casa c'è una vasta scelta di vini delle migliori cantine del territorio e birre per intenditori. Da non perdere assolutamente i golosi dessert per un raffinato fine pasto! Al Ristorante “Le Trote” non solo ottimo cibo ma anche buon rapporto qualità/prezzo!

Lo staff del Ristorante vi attende in Via Provinciale,41 a Dolceacqua.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni telefonare al 0184 264368 o visitare la fanpage https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Ristorante-le-Trote-2049172158445921/