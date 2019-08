Dramma della depressione questa mattina a Santo Stefano al Mare. Una donna di 66 anni si è tolta la vita impiccandosi nella propria abitazione in via Genova.

Inutili i soccorsi del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 66enne. Sul posto anche i Carabinieri che hanno svolto tutte le indagini del caso per ricostruire le ultime ore di vita della donna che pare fosse in cura per via del suo stato depressivo.