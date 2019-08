Sanremo: traffico all'ingresso Ovest della città, gli automobilisti chiedono la Municipale al posto del semaforo

Rotonda, rotonda, sempre la rotonda. Quella della Foce per intenderci. Il refrain di molti sanremesi sul piano viario sembra sempre lo stesso, additando l’ultimo lavoro dell’ufficio competente, sempre nel mirino.

Negli ultimi giorni, anche in virtù dell’aumento considerevole di turisti nella città dei fiori, è lievitato inesorabilmente anche il traffico ma, in questo caso, la rotonda non c’è entra proprio nulla. Anzi, tutto sommato, il suo lavoro lo sta facendo ma stride con il problema dell’incrocio tra la statale Aurelia e via Padre Semeria all’altezza del tennis.

Sono molti, infatti, gli utenti che lamentano l’eccessiva coda sia nella strada che porta dalla A10 alla città ed agli ingorghi che si creano all’incrocio. E la richiesta degli utenti che si muovono in auto o moto è semplice: perché in orari di punta non si spegne il semaforo e si affida il traffico ad un agente della Municipale?

Una richiesta che potrebbe migliorare la viabilità all’ingresso della città dei fiori dove, tra l’altro, proprio per l’aumento delle auto, spesso le code raggiungono quasi Ospedaletti, senza via di scampo, visto che non ci sono strade alternative.