Imperia: auto investe una donna di 55 anni in via dei Pescatori, portata in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 11, in via Dei Pescatori ad Imperia. Da una prima sommaria ricostruzione fatta grazie ad alcuni testimoni, una donna di 55 anni è stata investita da un’auto.

Sulla vettura un uomo di 61 anni. La donna è stata soccorsa dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce d’Oro di Cervo. Sul posto anche la Polizia Municipale. La donna è stata portata in ospedale, in codice giallo di media gravità ed il traffico ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi.