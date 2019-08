Sanremo: una speciale bottiglia di vino per ricordare l'amato micio 'Venerdì' ed aiutare la 'Lega del Gattino'

Un vino per ricordare l’amatissimo micione che, purtroppo, non c’è più. Lo hanno deciso Claudia e Francesca che hanno fatto stampare le etichette con la foto di ‘Venerdì’, il nome del gatto e che, in proposito, hanno volto creare una bottiglia speciale in suo ricordo.

Parte del ricavato della vendita del vino ‘Venerdì’ andrà alla ‘Lega del Gattino’ di Sanremo, che salva e cura gattini piccoli abbandonati e di cui Francesca è la presidente. Il vino ‘Venerdì’ si trova da ‘Bacco’, in via Agosti a Sanremo, prima del Conad.