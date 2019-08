Sanremo: manutenzione del verde in città, via al bando per gli ultimi quattro mesi del 2019 in attesa del passaggio ad Amaie Energia

L’appalto per la manutenzione del verde, per il momento, naviga a vista e così il Comune ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio negli ultimi quattro mesi dell’anno, dal 1° settembre al 31 dicembre.

Al momento il servizio è affidato alla cooperativa ‘Il Solco’ di valle Armea con scadenza fissata a fine agosto. Un servizio che, ovviamente, non può essere lasciato scoperto. Così nelle ultime ore Palazzo Bellevue ha pubblicato il bando per un lavoro dell’importo a base d’asta di poco superiore ai 230 mila euro (232.025 euro, per la precisione).

Ma cosa c’è nel futuro del servizio? Cosa succederà alla scadenza del nuovo affidamento fissata per il 31 dicembre? Nelle intenzioni dell’amministrazione c’è l’affidamento ad Amaie Energia, società che negli ultimi mesi sta allargando a macchia d’olio il proprio business, dalla fornitura dell’energia elettrica alla futura gestione della pista ciclabile passando dal paventato affidamento del servizio parcheggi a pagamento.

Per il momento, però, si procede con un affidamento limitato di quattro mesi, ma sembra che l’incarico ad Amaie Energia sia intenzione concreta a Palazzo Bellevue.