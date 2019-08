Sanremo: a giugno l'effetto 'The Mall' fa calare le vendite del 30% ma i saldi di luglio tirano su l'economia della città

Alla fine l’estate dei saldi a Sanremo sarà archiviata in modo positivo. Servono ancora alcuni giorni di tempo per l’ufficialità, visto che le svendite di fine stagione iniziate un mese fa, termineranno a fine agosto, ma le indicazioni che arrivano dai commercianti matuziani, delineano già un quadro abbastanza positivo, seppur non eclatante.

Il mese di giugno, con l’apertura di ‘The Mall’, aveva generato non poche preoccupazioni nel commercio sanremese, tanto che a fine mese qualcuno aveva anche registrato cali nelle vendite fino al 30%. “Era prevedibile – confermano i titolari dei negozi – anche perché il nuovo outlet ha generato grande curiosità, sia tra i residenti che tra turisti e francesi che spesso si recano nella città dei fiori per fare acquisti”.

Ma, dopo i primi giorni di grande successo per ‘The Mall’, il mese di luglio con i saldi ha riportato serenità tra i commercianti. Il mese appena terminato, anche se con una lieve flessione rispetto al 2018, è da annoverare come positivo, visto che sono calati anche i francesi, anche loro alle prese con qualche momento di crisi. Il mese di agosto, sempre in piena zona saldi, è iniziato bene ed ora c’è maggiore ottimismo per le vendite nel mese clou dell’estate, visto che è in arrigo il ‘grosso’ dei turisti.

Ed i commercianti hanno in serbo due grosse novità, sempre molto attese da residenti e turisti, per il mese appena iniziato e per quello di settembre. Dal prossimo fine settimana, infatti, buona parte dei negozi (a parte le catene che aprono da tempo) apriranno nelle serate di venerdì, sabato e domenica: “Vogliamo dare un importante segnale ai turisti che scelgono Sanremo per le loro vacanze – dicono i commercianti - e dar loro un servizio importante, in modo da fare shopping la sera, al fresco”.

Saranno tre weekend di apertura per i negozi matuziani, che bisseranno l’idea nelle domeniche di settembre, ultimo mese d’estate, per il quale sono attesi molti turisti, sperando che il meteo dia una mano. E poi cresce l’attesa per ‘Saldi di Gioia’, la grande kermesse delle vendite promozionali, fissato per quest’anno, sabato 17 e domenica 18 agosto.