Marina di Cala del Forte: al via il prossimo 4 novembre il corso di formazione per operatore di front desk per porti turistici

Sono state aperte oggi le iscrizioni al Corso di Formazione per operatore di front desk per porti turistici, organizzato da Cala del Forte, il nuovo porto turistico di Ventimiglia. Il corso è finalizzato alla formazione di figure professionali che potrebbero essere inserite nello staff della struttura in vista della prossima apertura.

La richiesta d’iscrizione al corso è libera con l’unico vincolo della maggiore età. Tra coloro che si candideranno saranno selezionati 15 nominativi, i quali saranno invitati a partecipare al corso che avrà inizio lunedì 4 novembre per concludersi 22 novembre. Le lezioni teoriche si terranno a Ventimiglia presso il il Salone Polivalente del convento di Sant’Agostino messo a disposizione dalla Diocesi di Ventimiglia - Sanremo, mentre le esercitazioni si terranno nelle strutture dei Porti di Monaco. Sono previste in totale 80 ore di attività in aula e 40 ore di pratica.

Le iscrizioni al corso resteranno aperte fino al 30 settembre 2019. I quindici candidati ritenuti idonei a partecipare al corso saranno selezionati in base a una serie di prerequisiti, tra i quali la conoscenza della lingua italiana e inglese per le quali è richiesta la certificazione minima internazionale C1 e di una terza lingua, con certificazione minima internazionale B2.

Marco Cornacchia, direttore di Marina di Cala del Forte, ha dichiarato: “per la formazione di queste importanti figure professionali, abbiamo scelto di replicare il format già utilizzato per il corso di formazione ormeggiatori, che si è concluso con successo lo scorso mese di aprile. In questo modo le risorse umane selezionate saranno in grado di offrire agli ospiti gli stessi standard di eccellenza e di professionalità che caratterizzano il network di Monaco Ports, di cui Marina di Cala del Forte fa parte. I costi di organizzazione del corso sono sostenuti interamente da Cala del Forte. Offriamo dunque ai partecipanti una formazione specifica per il profilo di operatore di front desk per porti turistici, che, a prescindere dall’eventuale assunzione di alcuni partecipanti da parte di Cala del Forte, sarà utile a tutti coloro che lo avranno frequentato per una successiva qualificata collocazione professionale. Va, infatti, ricordato che la Liguria è la regione italiana con il maggior numero posti barca e dove hanno sede molti importanti porti turistici.”

I lavori in corso a Marina di Cala del Forte si concluderanno nel quarto trimestre di quest’anno e la struttura sarà operativa a partire dai primi mesi del 2020. La partecipazione al corso non comporterà alcun obbligo di assunzione da parte di Cala del Forte.

Per maggiori informazioni e per richiedere la documentazione relativa all’iscrizione al corso di formazione, inviare una mail a: formazione@caladelforte-ventimiglia.it.