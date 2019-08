Bordighera: venduta ad un sanremese per oltre 600mila euro la villa del Comune di Campione d'Italia

Un sanremese ha acquistato la villetta di Bordighera appartenuta al Comune di Campione d’Italia (Como). L’abitazione sembra sia stata acquistata per ben 631mila euro.



Una cifra a ribasso secondo la prima stima, 780mila euro. Da tempo era in ballo questa cessione della propria immobiliare bordigotta ereditata diversi anni fa dal Comune enclave italiana in territorio svizzero, famoso per aver ospitato uno dei quattro Casinò italiani.

Il villino di Bordighera venne donato al Comune di Campione da un ex sindaco, il novarese Carlo Franchini. Tra i vincoli imposti all’atto della donazione anche quello di utilizzare i soldi ricavati dall’eventuale vendita per destinarli in ambito sociale.