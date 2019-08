Sanremo, incidente in via Padre Semeria, un residente "Non è colpa dell'asfalto sconnesso"

"Buon giorno direttore, mi permetto dare al fatto una connotazione diversa dal quanto sostenuto nella segnalazione del lettore, in primis in Via Padre Semeria è più facile subire delle code che eccedere in velocità, secondo, la maggior parte dei dossi provocati dalle radici dei pini sono stati recentemente livellati da come si nota nella foto.

Non crede che a volte sarebbe meglio imputare il fatto a dei malori visto il caldo o peggio ancora incapacità di guida per non parlare di uso di farmaci etc... Mi scusi ma quasi sempre si tende a dare colpa all’amministrazione del Comune di Sanremo anche dove non dovuto.

Luciano Rossi".