Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Pablo

Vi presentiamo Pablo, ha circa un anno, è di taglia medio piccola ed è arrivato in canile questo mese, dopo il ritrovamento. È un cane energico, esuberante e solare. È affettuosissimo, sempre in cerca di coccole, per questo soffre molto la gabbia! Pablo è un cane giovanissimo e merita di crescere libero.

Per lui cerchiamo una famiglia che lo ami profondamente, tanto da fargli dimenticare il dolore dell’abbandono. Pablo si trova al canile 'Gli Ulivi' a Chiusavecchia (Imperia), venite a conoscerlo. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547