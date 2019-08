Sanremo: la sosta a pagamento ha risolto il caos in strada Tre Ponti? Buone risposte dalla prima domenica d’agosto

Ogni anno in estate scatta l’immancabile polemica sulla sosta a pagamento in strada Tre Ponti. Una cifra a dir poco simbolica (50 centesimi all’ora) che però sembra non andare giù a qualcuno.

Come noto l’obiettivo del Comune non è certo fare cassa (difficile con 50 cent. all’ora) ma limitare e controllare l’afflusso di auto in una strada stretta e senza sbocco lato Levante nel nome della sicurezza. Il tutto per permettere un accesso maggiormente agevole ai mezzi di soccorso dopo alcuni spiacevoli episodi negli anni passati.

L’idea funziona? Pare di sì. E le risposte per l’annata 2019 arrivano dalla prima domenica d’agosto. Il mese più ‘caldo’ dell’anno è iniziato senza particolari problemi in strada Tre Ponti. In piena ora di punta si trovavano ancora posti liberi per le auto e, soprattutto, il problema del parcheggio selvaggio sembra un ricordo. Il controllo funziona, così come il blocco all’ingresso una volta raggiunto il numero massimo di auto.

Certo è che l’unica soluzione per rendere effettivamente funzionale strada Tre Ponti è lo sbocco a Levante, sull’Aurelia. Un progetto sul lungo periodo che, in qualche modo, deve essere atteso con soluzione sul breve che possano mettere in sicurezza la strada e favorire l’accesso alle spiagge. E chi si lamenta dei 50 centesimi all’ora forse non è mai uscito da Sanremo…