Ventimiglia: gli Assessori De Villa e Bertolucci puliscono la facciata della cattedrale nella città alta “Non una sostituzione, ma un supporto all’ufficio tecnico”

“Dove l’ufficio tecnico non arriva, e non per incapacità, ma per la grande mole di lavoro, proviamo ad intervenire noi con piccoli gesti di volontariato.” A dirlo è Simone Bertolucci, Vice Sindaco del Comune di Ventimiglia e Assessore al Turismo che ieri, con l’Assessore Matteo De Villa ha ripulito la facciata della cattedrale nel centro storico. Un intervento avviato grazie alla collaborazione con le associazioni Lasciadire e Pro Centro Storico.

“C’erano alcune piante infestanti sulla facciata della cattedrale - spiega il vice Sindaco - e con l’Assessore De Villa abbiamo deciso di intervenire. Sono state tolte in poco tempo e abbiamo sgravato l’ufficio tecnico di un lavoro. Abbiamo utilizzato l’autoscala, l’Assessore De Villa ha tutte le autorizzazioni e i brevetti per poterlo fare, io infatti non sono salito, e in mezz’ora abbiamo liberato la facciata della cattedrale da alcune piante che non erano certo belle da vedere. Nei prossimi giorni ci occuperemo anche sul campanile.”

Interventi che potrebbero proseguire anche in altre zone della città, magari con l’appoggio di altre associazioni o dei comitati di quartiere: “Per ora - spiega Bertolucci - abbiamo concentrato le energie sul centro storico perché Ventimiglia alta sarà la ‘porta del porto’, sarà la prima cosa che vedranno i turisti. Tengo a sottolineare nuovamente che con questi interventi non vogliamo sostituirci all’ufficio tecnico, ma il problema è che, a livello di manutenzione, abbiamo trovato situazione critica e, soprattutto il centro storico, molto malandato. Gli interventi di cui la città necessità sono tutte urgenze, quindi si cerca di andare subito un po’ dappertutto.”