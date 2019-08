Ventimiglia: affidata all’Ing. Gian Marco Risso la redazione della documentazione tecnica ed economica per la messa a norma della scuola Cavour, nella città alta

Proseguono gli approfondimenti dell’Amministrazione comunale sulla scuola Cavour della città alta al fine di valutare l’incidenza economica delle opere necessarie per l’eventuale riapertura della stessa come struttura scolastica. Per questa ragione è stato affidata all’Ing. Marco Risso la redazione della documentazione tecnica ed economica per la messa a norma dell’edificio scolastico.

La chiusura della scuola era stata predisposta lo scorso 12 marzo dall’ex Sindaco Enrico Ioculano dal momento che l’edificio è stato dichiarato inagibile e quindi non sicuro ad ospitare una struttura scolastica. Le classi sono state spostate negli altri plessi dell’Istituto comprensivo statale n° 2 'Cavour' dell’Istituto n° 1 'Biancheri' di Ventimiglia.