Vallecrosia: contributi alla ‘Caribù’, consiglio comunale monotematico convocato in via urgente dall’opposizione

Si terrà domani dalle 20, nella solita sala polivalente del Comune di Vallecrosia il consiglio comunale che le opposizioni, come prevede il regolamento comunale, hanno convocato in forma urgente dopo che è scattata l’operazione 'Patroclo' a cura della Guardia di Finanza a Vallecrosia e Sanremo.

Le opposizioni, nella memoria che accompagna la richiesta del consiglio comunale, hanno specificato la richiesta di chiarimenti e la volontà di capire meglio quanto successo: "Non vogliamo rilasciare dichiarazioni particolari - commentano i consiglieri comunali di opposizione - perché vorranno affrontare con determinazione l’argomento particolarmente delicato in sede ufficiale di consiglio comunale domani sera. Siamo però rimasti sconcertati come si sia potuta gestire una simile situazione delicata con estrema superficialità".