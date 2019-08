Taggia: da oltre un mese non viene sostituita una lampadina bruciata, il consigliere Napoli "Purtroppo situazioni all'ordine del giorno"

"Oggi la mia richiesta di sostituzione di una lampadina sotto il portico di via Pasquale Anfossi a Taggia, compie il suo primo mese".



Inizia così la segnalazione fatta da Luca Napoli, consigliere comunale de Il Passo Giusto, a Taggia in merito alla richiesta di sostituzione di una lampadina, datata luglio 2019. A distanza di un mese l'esponente dell'opposizione torna sull'argomento lamentando come il problema non sia ancora stato risolto.



"Alle 18.01 del 4 luglio scorso inviavo una mail all'indirizzo preposto a tali segnalazioni, ambiente@comune.taggia.im.it. Con mia grande sorpresa e soddisfazione, il funzionario ancora in servizio, alle 18.20 mi rispondeva comunicandomi di aver inoltrato la mia segnalazione al manutentore. - spiega Napoli - Oggi, martedì 6 agosto c.a., alle ore 18.01, la lampadina "incriminata" giace ancora al suo posto, con un leggero alone nero nella sua sommità, sintomo che ormai è irrimediabilmente bruciata".



"Quindi la domanda, sorge spontanea. - aggiunge Napoli - Come cittadino ho dapprima segnalato telefonicamente il piccolo problema (era circa il 10 giugno scorso), che mi era stato segnalato a sua volta da un vicino di casa (io risiedo esattamente in prossimità del guasto, ma non mi ero reso conto del problema), poi verbalmente, poi ancora via mail. Essendo certo che il mio messaggio sia stato inoltrato correttamente, che fine ha fatto il manutentore? Possibile che in oltre 45 giorni non abbia trovato il tempo di prendere una scaletta ed una lampadina per sostituirla?"