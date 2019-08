Settimana altalenante: Berrino e Sindoni danno i numeri (del turismo), Scajola con il problema delle lingue straniere, in piazza Bresca aperitivi per i defunti...

Le vicende politiche in salsa imperiese procedono come sempre con alti (pochi) e bassi (molti), ma andiamo con ordine:

Agosto tempo di turismo, locali vuoti e pochi turisti, ma non scherziamo!!!

Per l'assessore regionale il turismo è in crescita: saliamo rispetto al 2015, scendiamo rispetto al 2014, ma gennaio aumenta rispetto al 2013, febbraio cala rispetto al 2012 ma aumenta rispetto al 2017, maggio malissimo mentre giugno benissimissimo, settembre male, ma meglio di novembre, dicembre così così... aprile diviso per due e moltiplicato per tre....Berrino un vero mago, con i numeri può dimostrare tutto e il contrario di tutto.

il collega sanremese intanto ...

mentre fa discutere la proposta di consumare gli aperitivi durante in funerali in piazza Bresca.... un servizio unico perchè Sanremo è Sanremo sempre anche nei momenti del dolore. Per la Confcommercio non ci sono dubbi: o si vietano i funerali o si rende obbligatoria la consumazione....

Imperia ha problemi con le lingue.... i vigili parlano solo dialetto

e gli stranieri non consocono l'italiano: tutti a squola!!!

Toti & Mulè, come Modugno e Dallara si preparano al Festival ... dei paracadutati e dei miracolati mica dei melodici e degli urlatori

Dulcis in fundo le buone notizie

sarà Amadeus a presentare il Festival numero 70

ha aperto un nuovo locale in centro a Sanremo

e la petizione di firme per ridare la scorta a Grazia Pradella sta per raggiungere quota 50.000, e la Prefettura rivendica giustamente il merito di aver dato una scossa alla proverbiale pigrazia dei liguri di ponente