Sanremo: ufficiale, il nuovo consiglio comunale sulla ‘Pascoli’ sarà lunedì 26 alle 17. In discussione anche il destino della ciclabile

Riprenderà lunedì 26 alle 17 la discussione in consiglio comunale sulla delicata e complessa vicenda della scuola ‘Pascoli’.

Questa mattina la riunione dei capigruppo ha stabilito la nuova data per ripartire con la discussione dopo le polemiche dell’ultima seduta con lo stop imposto per mancanza del numero legale. Una ‘manovra’ strettamente politica, un botta e risposta tecnico tra maggioranza e opposizione che ha fatto molto discutere in città. E, in mezzo, resta la questione ‘Pascoli’.

Nel consiglio convocato per lunedì 26 si tratterà anche un altro argomento a dir poco spinoso: la pista ciclabile. In particolare si discuterà del passaggio della gestione da Area24 ad Amaie Energia.