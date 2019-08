Sanremo: calo dei francesi per l'assenza dei 'vù cumprà'? Confesercenti "Noi sosterremo sempre la legalità"

Interviene anche Confesercenti, dopo le dichiarazioni relative alla crisi del mercato settimanale di Sanremo (QUI), nel quale tra le cause della crisi veniva indicata anche l’attività di controllo sulle merci contraffatte effettuata giornalmente dalle Forze dell’Ordine provocando un allontanamento dal mercato di Sanremo.

La Confesercenti sostiene da sempre solo ed esclusivamente la legalità, sostiene la lotta e il lavoro che tutte le Forze dell’Ordine fanno nelle nostre città per combattere l’illegalità: “Siamo fermamente convinti che una maggior presenza di Forze dell’Ordine non solo non allontani i turisti francesi ma crei un senso di sicurezza sia nei turisti stessi che nei cittadini”.

Sul caso interviene anche il pPresidente cittadino Domenico Alessi: “Auspichiamo pertanto che proseguano i controlli per la lotta alla illegalità e ci auguriamo di continuare ad incontrare le Forze di Polizia per le nostre strade. Dobbiamo prendere coscienza che le cause della crisi purtroppo sono ben più ampie e complesse. Da tempo sappiamo che il piccolo commercio deve fronteggiare i colossi delle vendite online e le grandi strutture di vendita oltre a risentire sempre di più della mancanza e inadeguatezza di infrastrutture, dai treni alle autostrade che impediscono i collegamenti con il vicino Piemonte”.